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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Рух
Шахтер - Рух: обзор матча 21 июня 2020
Шахтер
21.06.2020, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Рух
76'
В. Лисакович
72'
А. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Рух
90'
+5
Желтая карточка
И. Колпачук
Желтая карточка
В. Лисакович
90'
+1
87'
Желтая карточка
Д. Гречихо
87'
Замена
B. Sadovski
️️️️
А. Концевой
Замена
A. Llullaku
️️️️
С. Баланович
85'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
84'
81'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
M. Chizh
ГОЛ! 1:1!
В. Лисакович
76'
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Диалло
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Иванович
66'
65'
Желтая карточка
А. Диалло
Замена
D. Bodul
️️️️
G. Diasamidze
60'
Желтая карточка
Ю. Кендыш
54'
35'
Желтая карточка
Я. Орешкевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Рух
25
Роман Степанов
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
0
M. Chizh
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Шахтер
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
11
Алексей Антилевский
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
31
Saviour Nwafor
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
3-2-3-2
30
Гутор
4
Хадаркевич
93
5
Антич
23
Баланович
5
Бурко
77
Кендыш
0
37
Сзоке
7
Иванович
99
Лисакович
2-5-1-2
25
Степанов
90
Мигунов
59
Колпачук
0
19
Гречихо
80
Концевой
26
Тихоновский
15
Орешкевич
47
Васильев
91
Диалло
19
Богомольский
7
Иванович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
7
Иванович
23
Баланович
7
7
23
Баланович
0
0
0
0
0
82
Никифоренко
82
Никифоренко
0
80
Концевой
99
99
80
Концевой
Остались в запасе
Шахтер
Рух
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
21
Александр Нечаев
ВР
11
Алексей Антилевский
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
31
Saviour Nwafor
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
11
Алексей Антилевский
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
31
Saviour Nwafor
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Шахтер - Рух
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
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