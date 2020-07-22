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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 22 июля 2020
Урал
22.07.2020, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
45+1'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Локомотив
90'
+4
Замена
А. Черный
️️️️
А. Миранчук
90'
+2
Вторая желтая
А. Миранчук
90'
Желтая карточка
Д. Фарфан
87'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Замена
В. Ароян
️️️️
Р. Емельянов
82'
79'
Желтая карточка
А. Миранчук
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Егорычев
79'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Панюков
79'
68'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Д. Рыбчинский
67'
Замена
Д. Куликов
️️️️
М. Серкейра
56'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Т. Сулейманов
51'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
Желтая карточка
Р. Емельянов
48'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Рыбчинский
Замена
Ю. Бавин
️️️️
О. Эль Кабир
38'
Желтая карточка
О. Эль Кабир
32'
Желтая карточка
Р. Августиняк
31'
Желтая карточка
П. Бумаль
19'
Желтая карточка
Ч. Магомадов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
51
Айхан Гусейнов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Годзюр
13
Калинин
93
Герасимов
95
Магомадов
20
Бумаль
92
Емельянов
8
Августиняк
58
Эль Кабир
5
Егорычев
10
Бикфалви
11
Панюков
3-3-3-1
1
Коченков
27
Магкеев
26
Серкейра
4
Кверквелия
27
Живоглядов
6
Баринов
31
Рыбус
20
Рыбчинский
59
Миранчук
21
Миранчук
99
Сулейманов
11
Панюков
22
Ефремов
22
Ефремов
11
Панюков
92
Емельянов
33
Ароян
33
Ароян
92
Емельянов
58
Эль Кабир
40
Бавин
40
Бавин
58
Эль Кабир
5
Егорычев
88
Погребняк
88
Погребняк
5
Егорычев
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Рыбчинский
59
Миранчук
27
Черный
27
Черный
59
Миранчук
26
Серкейра
25
Куликов
25
Куликов
26
Серкейра
99
Сулейманов
8
Фарфан
8
Фарфан
99
Сулейманов
Остались в запасе
Урал
Локомотив
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Айхан Гусейнов
ПВ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Матвеев
88
Иван Галанин
ЦП
16
Андрей Савин
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Айхан Гусейнов
ПВ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
Остались в запасе
88
Иван Галанин
ЦП
16
Андрей Савин
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Урал - Локомотив
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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