Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Белененсеш
Пасуш де Феррейра - Белененсеш: обзор матча 17 июня 2020
Пасуш де Феррейра
17.06.2020, среда, 21:00
Португалия. Примейра, 27 тур
2 : 1
Завершен
Белененсеш
49'
D. Tanque (П)
90+2'
Т. Пете (АГ)
6'
Т. Эшгайю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Белененсеш
Желтая карточка
М. Диаби
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Шоу
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Пете
90'
+2
86'
Замена
A. Keita
️️️️
L.
Замена
Денилсон
️️️️
D. Tanque
84'
Замена
Уилтон
️️️️
Ж. Амарал
79'
Желтая карточка
Б. Сантос
78'
Замена
М. Диаби
️️️️
Э. Феррейра
71'
Желтая карточка
Ж. Амарал
64'
Желтая карточка
A. Castanheira (pen.)
63'
61'
Замена
C. Boukholda
️️️️
А. Сантуш
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Tanque
49'
Замена
Б. Сантос
️️️️
Ж. Силва
46'
46'
Замена
D.
️️️️
Г. Силва
39'
Желтая карточка
Г. Силва
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Эшгайю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
87
Ricardo Ribeiro
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
29
Vasco Rocha
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Белененсеш
12
Эрве Коффи
ВР
12
Тибанг Пете
ЦЗ
66
Nuno Coelho
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
14
Шоу
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
28
Рубен Лима
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Пасуш де Феррейра
23
Marco Sousa
ВР
26
Маракас
ЦЗ
6
Bruno Teles
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Welthon
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
34
Danny
ЦП
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
0
A. Keita
ЦФ
4-3-3
87
5
Рябчук
44
2
Баксиньо
2
Силва
8
Педринью
46
Эустакиу
29
7
Феррейра
7
Амарал
99
3-4-3
12
Коффи
12
Пете
66
37
Силва
14
Шоу
8
Сантуш
28
Лима
28
Эшгайю
9
Кассьерра
7
77
Матиас
7
Феррейра
44
Диаби
44
Диаби
7
Феррейра
2
Силва
30
Сантос
30
Сантос
2
Силва
99
10
Денилсон
10
Денилсон
99
7
Амарал
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Амарал
8
Сантуш
17
17
8
Сантуш
37
Силва
34
34
37
Силва
7
0
0
7
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Белененсеш
23
Marco Sousa
ВР
26
Маракас
ЦЗ
6
Bruno Teles
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
23
Marco Sousa
ВР
26
Маракас
ЦЗ
6
Bruno Teles
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Белененсеш
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Белененсеш
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+