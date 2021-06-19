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Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Германия
Португалия - Германия: обзор матча 19 июня 2021
Португалия
19.06.2021, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, группа F, 2 тур
2 : 4
Завершен
Германия
15'
К. Роналду
67'
Д. Жота
35'
Р. Диаш (АГ)
39'
Р. Геррейру (АГ)
51'
К. Хаверц
60'
Р. Госенс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Германия
87'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
Замена
А. Силва
️️️️
Д. Жота
83'
77'
Желтая карточка
М. Гинтер
73'
Замена
Н. Зюле
️️️️
И. Гюндоган
73'
Замена
Л. Горецка
️️️️
К. Хаверц
ГОЛ! 2:4!
Д. Жота
Пас отдал
К. Роналду
67'
66'
Желтая карточка
К. Хаверц
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Б. Фернандеш
64'
62'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Хуммельс
62'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Р. Госенс
60'
ГОЛ! 1:4!
Р. Госенс
Пас отдал
Й. Киммих
Замена
Рафа
️️️️
В. Карвалью
58'
51'
ГОЛ! 1:3!
К. Хаверц
Пас отдал
Р. Госенс
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Силва
46'
39'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Геррейру
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Диаш
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Жота
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
13
Данилу Перейра
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ПАЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Серж Гнабри
ЛФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
7
Кай Хаверц
РФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Диаш
3
Пепе
2
Семеду
14
Карвалью
13
Перейра
21
Жота
8
Фернандеш
10
Силва
7
Роналду
4-1-2-3
1
Нойер
4
Гинтер
5
Хуммельс
2
Рюдигер
21
Госенс
6
Киммих
21
Гюндоган
8
Кроос
7
Хаверц
13
Мюллер
20
Гнабри
8
Фернандеш
8
Моутинью
8
Моутинью
8
Фернандеш
10
Силва
16
Саншеш
16
Саншеш
10
Силва
21
Жота
9
Силва
9
Силва
21
Жота
14
Карвалью
15
Рафа
15
Рафа
14
Карвалью
21
Госенс
3
Хальстенберг
3
Хальстенберг
21
Госенс
21
Гюндоган
15
Зюле
15
Зюле
21
Гюндоган
5
Хуммельс
23
Джан
23
Джан
5
Хуммельс
7
Хаверц
8
Горецка
8
Горецка
7
Хаверц
20
Гнабри
19
Сане
19
Сане
20
Гнабри
Остались в запасе
Португалия
Германия
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Португалия - Германия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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