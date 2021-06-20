Португалия - Германия

классный матч! столько голов!
|1 тур
|16 июня, понедельник
|20:00
|Германия
|4:0
|Португалия
|1 тур
|16 июня, понедельник
|20:00
|Германия
|4:0
|Португалия
|Групповой раунд, 1 тур
|9 июня, суббота
|22:45
|Германия
|1:0
|Португалия
|Групповой этап, 1/4 финала
|19 июня, четверг
|22:45
|Португалия
|2:3
|Германия
|Матч за 3-е место
|8 июля, суббота
|23:00
|Германия
|3:1
|Португалия
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|2.
|Германия
|3
|1
|1
|1
|6:5
|+1
|4
|3.
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|7:6
|+1
|4
|4.
|Венгрия
|3
|0
|2
|1
|3:6
|-3
|2
классный матч! столько голов!
явно курят редакторы) 1:3 показывает сайт
Немчики позорят, великую Германию!
Вроде исправились ;)