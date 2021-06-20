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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Португалия - Германия

19.06.2021, Суббота, 19:00 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, 2 тур Португалия - Германия
Чемпионат мира 2014, группа G
1 тур
16 июня, понедельник 20:00 Германия 4:0 Португалия
Чемпионат Европы 2012, группа B
Групповой раунд, 1 тур
9 июня, суббота 22:45 Германия 1:0 Португалия
Чемпионат Европы 2008
Групповой этап, 1/4 финала
19 июня, четверг 22:45 Португалия 2:3 Германия
Чемпионат мира 2006
Матч за 3-е место
8 июля, суббота 23:00 Германия 3:1 Португалия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. Германия 3 1 1 1 6:5 +1 4
3. Португалия 3 1 1 1 7:6 +1 4
4. Венгрия 3 0 2 1 3:6 -3 2
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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 19 июня 2021, 20:27

    классный матч! столько голов!

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    Рейтинг: +959

    matvei_72 19 июня 2021, 20:10

    Кристинка нервно плачет...

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 19 июня 2021, 19:54

    явно курят редакторы) 1:3 показывает сайт

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    Рейтинг: +304

    Victor.Vings 19 июня 2021, 19:29

    Немчики позорят, великую Германию!

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    Рейтинг: +304

    Victor.Vings > Victor.Vings 19 июня 2021, 20:03

    Вроде исправились ;)

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