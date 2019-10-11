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Судьи
Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

Урал - Зенит

06.10.2019, Воскресенье, 11:30 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 12 тур Урал - Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
2 марта, суббота 11:30 Урал 0:1 Зенит
4 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Зенит 4:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
2 декабря, суббота 14:00 Зенит 2:1 Урал
5 тур
9 августа, среда 17:30 Урал 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
22 апреля, суббота 14:00 Зенит 2:0 Урал
10 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Урал 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 16:30 Зенит 3:0 Урал
2 тур
26 июля, воскресенье 13:30 Урал 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота 19:00 Зенит 3:0 Урал
3 тур
13 августа, среда 17:30 Урал 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 20:00 Зенит 2:1 Урал
14 тур
26 октября, суббота 17:00 Урал 1:2 Зенит
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Урал 1:3 Зенит
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Зенит 1:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Урал
Первый этап, 6 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Урал 1:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 6 октября 2019, 13:51

    с победой, Зенит!!!

    3
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    Рейтинг: +2269

    dyema 6 октября 2019, 13:22

    Всех с победой!!!

    4
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 6 октября 2019, 13:05

    А где гол от Дзюбы?Он же в Зените самый крутой.Сейчас Соболев из Крылышек на 1 месте по забитым мячам.

    0
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    Рейтинг: +1094

    ДяДь ПашА 6 октября 2019, 12:50

    Урал не может Олег поможет!

    2
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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 6 октября 2019, 12:49

    вперед Урал, верим！

    -1
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 6 октября 2019, 12:35

    Время отыграться ещё есть .Главное почаще атаковать ворота Зенита!

    -1
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    Рейтинг: +2269

    dyema 6 октября 2019, 12:19

    Первый тайм хорошо, во втором ещё парочку)))!!!

    2
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 6 октября 2019, 12:16

    А у Зенита 6 легионеров и что?Я не считаю Белорусов легионерами они же не бразильцы кто за?

    2
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    Рейтинг: +44

    nik546179 > Ёжик в тумане 6 октября 2019, 12:24

    Тогда украинцев тоже не считать

    2
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    Рейтинг: +229

    Nevskij > Ёжик в тумане 6 октября 2019, 12:47

    В данном случае следует руководствоваться официальными документами, а они говорят (в вольном изложении): белорусы легионерами не считаются.

    2
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане > nik546179 6 октября 2019, 13:00

    Новый лимит. Что об этом надо знать
    Заявка состоит из 25 футболистов, должно быть не более 8 иностранцев.К легионерам не относятся граждане Белоруссии, что облегчает процесс комплектования средним клубам РПЛ – трансферы граждан соседней страны не так дороги, а их зарплаты невелики.

    0
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    Рейтинг: +12151

    BRO_football 6 октября 2019, 11:57

    А всем плевать, что у Урала на поле 7 легионеров? Или у кого-то из них есть российское гражданство и на сайте об этом не указано? Или белорусы за легионеров уже не считаются?

    -2
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    Рейтинг: +19

    hardwj > BRO_football 6 октября 2019, 12:04

    белорусы давно не легионеры

    4
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    Рейтинг: +1282

    Джой 6 октября 2019, 11:47

    Думаю для Мамманы это конец в Зените.

    0
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