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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Арсенал
Рубин - Арсенал: обзор матча 18 августа 2019
Рубин
18.08.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
72'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Арсенал
Замена
К. Плиев
️️️️
Е. Башкиров
90'
+1
Желтая карточка
Б. Микелтадзе
89'
85'
Замена
Л. Банда
️️️️
Е. Луценко
84'
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
Ф. Уремович
76'
74'
Желтая карточка
В. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
Пас отдал
Е. Башкиров
72'
Замена
Е. Марков
️️️️
Х. Кварацхелия
68'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
К. Закиров
63'
61'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Г. Костадинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Рубин
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-1-4-1-1
99
Дюпин
5
Степанов
22
Уремович
28
Сорокин
44
Башкиров
8
Закиров
17
Коновалов
94
Данченко
22
Давиташвили
7
Кварацхелия
9
Кьяртанссон
4-3-2-1
36
Левашов
9
Комбаров
88
Григалава
6
Беляев
27
Альварес
70
Костадинов
23
Чаушич
88
Лесовой
11
Ломовицкий
23
Горбатенко
48
Луценко
44
Башкиров
15
Плиев
15
Плиев
44
Башкиров
7
Кварацхелия
20
Марков
20
Марков
7
Кварацхелия
8
Закиров
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
8
Закиров
48
Луценко
19
Банда
19
Банда
48
Луценко
70
Костадинов
11
Ткачев
11
Ткачев
70
Костадинов
Остались в запасе
Рубин
Арсенал
8
Максим Седов
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
1
Давид Волк
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
8
Максим Седов
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
1
Давид Волк
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Рубин - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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14:51
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