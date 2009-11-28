Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Ворскла
Днепр - Ворскла: обзор матча 28 ноября 2009
Днепр
28.11.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ворскла
23'
М. Калиниченко
69'
Е. Селезнев (П)
30'
Д. Цурри
67'
Д. Цурри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Ворскла
+3
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
Замена
Ф. Деспотовски
️️️️
Д. Есин
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Е. Селезнев
Замена
В. Лисицкий
️️️️
А. Русол
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Е. Селезнев
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Цурри
Желтая карточка
О. Феррейра
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Р. Безус
Замена
️️️️
М. Холек
Желтая карточка
Е. Селезнев
ГОЛ! 1:1!
Д. Цурри
ГОЛ! 1:0!
М. Калиниченко
10'
Желтая карточка
В. Чеснаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
0
Филип Деспотовски
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
4-4-2
12
Боровик
29
Денисов
14
Чеберячко
16
Русол
20
Пашаев
18
Феррейра
9
Назаренко
25
Калиниченко
29
Ротань
8
Гоменюк
11
Селезнев
4-1-3-1-1
1
Долганский
5
Матвеев
4
Даллку
17
Чеснаков
6
Цурри
0
Медведев
32
Красноперов
90
Безус
7
Есин
10
Маркоски
17
Сачко
25
Холек
25
Холек
16
Русол
22
Лисицкий
22
Лисицкий
16
Русол
11
Селезнев
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Селезнев
90
Безус
15
Кулаков
15
Кулаков
90
Безус
7
Есин
0
Деспотовски
0
Деспотовски
7
Есин
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
Остались в запасе
Днепр
Ворскла
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Днепр - Ворскла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Ворскла
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+