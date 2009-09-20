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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Динамо К
Металлист - Динамо К: обзор матча 20 сентября 2009
Металлист
20.09.2009, воскресенье, 19:00
Чемпионат Украины, 7 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
88'
М. Девич
15'
Т. Гиоане
67'
О. Гусев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Динамо К
+1
Желтая карточка
Т. Гиоане
ГОЛ! 1:2!
М. Девич
Замена
П. Диакате
️️️️
А. Шевченко
Замена
А. Еременко
️️️️
В. Слюсар
Замена
Зезето
️️️️
Д. Олейник
ГОЛ! 0:2!
О. Гусев
Замена
Бетао
️️️️
М. Нинкович
Замена
М. Буркхардт
️️️️
С. Валяев
Замена
В. Мандзюк
️️️️
Р. Еременко
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гиоане
Пас отдал
А. Милевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
11
Сергей Барилко
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
25
Зезето
ЦФ
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-1-2-1-2
29
Горяинов
2
Майдана
26
Обрадович
4
Березовчук
18
Гуйе
5
Шелаев
78
Валяев
15
Слюсар
16
Олейник
70
Жажа
32
Девич
2-5-1-2
1
Шовковский
44
Алмейда
24
Юссуф
20
Гусев
0
Гиоане
26
Еременко
36
Нинкович
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
7
Шевченко
0
Милевский
16
Олейник
25
Зезето
25
Зезето
16
Олейник
78
Валяев
18
Буркхардт
18
Буркхардт
78
Валяев
15
Слюсар
20
Еременко
20
Еременко
15
Слюсар
7
Шевченко
15
Диакате
15
Диакате
7
Шевченко
36
Нинкович
3
Бетао
3
Бетао
36
Нинкович
26
Еременко
5
Мандзюк
5
Мандзюк
26
Еременко
Остались в запасе
Металлист
Динамо К
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
0
Александр Рыкун
АП
31
Станислав Богуш
ВР
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
0
Александр Рыкун
АП
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Металлист - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Помощники судьи:
Ольшанецкий Василий
Пономаренко Игорь
Стадион:
ОСК Металлист
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