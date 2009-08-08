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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Мариуполь
Динамо К - Мариуполь: обзор матча 08 августа 2009
Динамо К
08.08.2009, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 4 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
55'
М. Нинкович
61'
О. Гусев
86'
М. Нинкович
58'
А. Касьян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Мариуполь
Замена
Гильерме
️️️️
А. Милевский
ГОЛ! 3:1!
М. Нинкович
Пас отдал
А. Милевский
Замена
Т. Гиоане
️️️️
О. Гусев
Замена
А. Григорик
️️️️
С. Микицей
Замена
К. Ярошенко
️️️️
А. Пуканыч
ГОЛ! 2:1!
О. Гусев
Пас отдал
М. Нинкович
ГОЛ! 1:1!
А. Касьян
Желтая карточка
А. Несмачный
Желтая карточка
А. Савин
ГОЛ! 1:0!
М. Нинкович
Пенальти не реализован!
И. Кривошеенко
Замена
С. Кравченко
️️️️
Бетао
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
И. Тищенко
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Бетао
Желтая карточка
И. Чучман
Желтая карточка
А. Касьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Игорь Чучман
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
0
Андрей Григорик
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
0
Северино Лима
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
4-4-1-1
1
Шовковский
5
Несмачный
34
Хачериди
24
Юссуф
3
Бетао
36
Нинкович
26
Еременко
5
Вукоевич
20
Гусев
7
Ярмоленко
0
Милевский
3-2-2-1
1
Романенко
4
Мельник
3
Самусевас
3
Микицей
14
Савин
6
Кашевский
19
Тищенко
27
Пуканыч
19
Касьян
3
Бетао
14
Кравченко
14
Кравченко
3
Бетао
20
Гусев
0
Гиоане
0
Гиоане
20
Гусев
0
Милевский
17
Гильерме
17
Гильерме
0
Милевский
3
Микицей
0
Григорик
0
Григорик
3
Микицей
27
Пуканыч
99
Ярошенко
99
Ярошенко
27
Пуканыч
19
Тищенко
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
19
Тищенко
Остались в запасе
Динамо К
Мариуполь
31
Станислав Богуш
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
0
Северино Лима
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
0
Северино Лима
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Динамо К - Мариуполь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Помощники судьи:
Андрей Валенко
Виталий Пономарев
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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