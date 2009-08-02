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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Говерла
Металлург - Говерла: обзор матча 02 августа 2009
Металлург
02.08.2009, воскресенье, 21:30
Чемпионат Украины, 3 тур
4 : 1
Завершен
Говерла
31'
Г. Мхитарян
35'
Ч. Танаса
50'
А. Годин
82'
М. Мгуни
89'
В. Браила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Говерла
ГОЛ! 4:1!
В. Браила
Желтая карточка
М. Мгуни
ГОЛ! 4:0!
М. Мгуни
Замена
В. Бурдули
️️️️
А. Донец
Замена
М. Мгуни
️️️️
С. Кингсли
Замена
А. Чижевский
️️️️
С. Есин
Замена
С. Шищенко
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
С. Билозор
️️️️
В. Чечер
ГОЛ! 3:0!
А. Годин
Замена
Ч. Невуче
️️️️
В. Мазяр
ГОЛ! 2:0!
Ч. Танаса
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
22
Александр Артеменко
ЦЗ
19
Сергей Есин
ЦЗ
17
Виталий Калиниченко
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
27
Гомес
ОП
6
Валентин Платонов
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
13
Владимир Мазяр
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
0
Сергей Билозор
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
20
Фабиньо
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
2
Александр Чижевский
ЛЗ
2
Андрей Ильчишин
ЦЗ
0
Владимир Бурдули
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
16
Сергей Рыжих
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
4-3-1-2
81
Дишленкович
4
Воловик
44
Чечер
13
Коротецкий
28
Мариу Сержиу
22
Мхитарян
11
Годин
10
Лазич
13
Макридис
22
Танаса
39
Санни Кингсли
3-3-2-1-1
22
Бабенко
19
Есин
17
Калиниченко
23
Болохан
22
Артеменко
27
Гомес
3
Донец
6
Платонов
18
Браила
13
Микуляк
13
Мазяр
44
Чечер
0
Билозор
0
Билозор
44
Чечер
22
Мхитарян
0
Шищенко
0
Шищенко
22
Мхитарян
39
Санни Кингсли
27
Мгуни
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
19
Есин
2
Чижевский
2
Чижевский
19
Есин
3
Донец
0
Бурдули
0
Бурдули
3
Донец
13
Мазяр
10
Невуче
10
Невуче
13
Мазяр
Остались в запасе
Металлург
Говерла
13
Сергей Ткаченко
ЦП
20
Фабиньо
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
73
Андрей Михайлов
ВР
2
Андрей Ильчишин
ЦЗ
16
Сергей Рыжих
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
13
Сергей Ткаченко
ЦП
20
Фабиньо
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
Остались в запасе
73
Андрей Михайлов
ВР
2
Андрей Ильчишин
ЦЗ
16
Сергей Рыжих
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Металлург - Говерла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
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