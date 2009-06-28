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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Испания - ЮАР
Испания - ЮАР: обзор матча 28 июня 2009
Испания
28.06.2009, воскресенье, 17:00
Кубок Конфедераций
3 : 2
Завершен
ЮАР
88'
Д. Гуиса
89'
Д. Гуиса
108'
Х. Алонсо
72'
К. Мфела
90+3'
К. Мфела
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания - ЮАР
Желтая карточка
Ф. Льоренте
115'
108'
Желтая карточка
Т. Масилела
ГОЛ! 3:2!
Х. Алонсо
108'
+3
ГОЛ! 2:2!
К. Мфела
ГОЛ! 2:1!
Д. Гуиса
ГОЛ! 1:1!
Д. Гуиса
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
️️️️
С. Чабалала
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
К. Мфела
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 0:1!
К. Мфела
Пас отдал
С. Чабалала
Замена
Э. ван Хеерден
️️️️
Т. Модисе
Замена
К. Мфела
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Сильва
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
С. Пиенаар
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
18
Альберт Риера
ЛП
14
Хаби Алонсо
ОП
5
Серхио Бускетс
АП
20
Санти Касорла
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
ЮАР
16
Итумеленг Куне
ВР
3
Тсепо Масилела
ЛЗ
4
Аарон Мокоена
(К)
ЦЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
11
Теко Модисе
ЛП
6
МакБет Сибайя
ЦП
8
Сифиве Чабалала
АП
10
Стивен Пиенаар
ПП
17
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Жоэль Сантана
Испания
13
Диего Лопес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Хави
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
17
Даниэль Гуиса
ЦФ
ЮАР
1
Роуэн Фернандес
ВР
19
Брайс Мун
ПЗ
11
Элрио ван Хеерден
ЦП
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
9
Катлего Мфела
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Касильяс
11
Капдевила
2
Альбиоль
3
Пике
17
Арбелоа
14
Алонсо
18
Риера
20
Касорла
5
Бускетс
7
Вилья
9
Торрес
3-3-1-1
16
Куне
2
Гакса
4
Мокоена
3
Масилела
10
Пиенаар
6
Сибайя
11
Модисе
8
Чабалала
17
Паркер
7
Вилья
21
Сильва
21
Сильва
7
Вилья
5
Бускетс
19
Льоренте
19
Льоренте
5
Бускетс
9
Торрес
17
Гуиса
17
Гуиса
9
Торрес
11
Модисе
11
ван Хеерден
11
ван Хеерден
11
Модисе
10
Пиенаар
9
Мфела
9
Мфела
10
Пиенаар
Остались в запасе
Испания
ЮАР
13
Диего Лопес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Хави
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Пабло Эрнандес
АП
13
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
1
Роуэн Фернандес
ВР
19
Брайс Мун
ПЗ
Главный тренер
Жоэль Сантана
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Хави
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Пабло Эрнандес
АП
13
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
1
Роуэн Фернандес
ВР
19
Брайс Мун
ПЗ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Жоэль Сантана
Статистика матча Испания - ЮАР
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
Где смотреть матч:
"Спорт" 16:55 (прямая)
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