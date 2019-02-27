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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 27 февраля 2019
Манчестер Сити
27.02.2019, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
59'
С. Агуэро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
87'
Желтая карточка
М. Антонио
Замена
Ф. Фоден
️️️️
С. Агуэро
85'
76'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Ф. Андерсон
63'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Б. Джонсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Агуэро
59'
Замена
Б. Силва
️️️️
Л. Сане
57'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Р. Марез
55'
46'
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Насри
41'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Бернарду Силва
АП
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
30
Отаменди
4
Компани
13
Данило
20
Гюндоган
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
26
Марез
4-1-2-1-2
22
Фабиански
2
Джонсон
6
Диоп
21
Огбонна
2
Фредерикс
41
Райс
14
Мба Обьянг
14
Насри
7
Андерсон
18
Антонио
9
Кэрролл
10
Агуэро
47
Фоден
47
Фоден
10
Агуэро
10
Сане
20
Силва
20
Силва
10
Сане
26
Марез
19
Стерлинг
19
Стерлинг
26
Марез
2
Джонсон
5
Сабалета
5
Сабалета
2
Джонсон
7
Андерсон
19
Диангана
19
Диангана
7
Андерсон
14
Насри
22
Ланзини
22
Ланзини
14
Насри
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
49
Арьянет Мурич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Адриан
ВР
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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