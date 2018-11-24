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Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 24 ноября 2018
Вест Хэм
24.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
11'
Д. Сильва
19'
Р. Стерлинг
34'
Л. Сане
90+3'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Л. Сане
Пас отдал
Г. Жезус
81'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
74'
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
69'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Лукас
️️️️
Ф. Андерсон
68'
Замена
Чичарито
️️️️
Г. Диангана
55'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
А. Масуаку
46'
34'
ГОЛ! 0:3!
Л. Сане
Пас отдал
Р. Стерлинг
19'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Сане
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
2
Бальбуэна
6
Диоп
5
Сабалета
41
Райс
19
Диангана
14
Мба Обьянг
7
Андерсон
7
Арнаутович
18
Антонио
3-3-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
30
Отаменди
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
18
Делф
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
26
Масуаку
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
26
Масуаку
19
Диангана
14
Чичарито
14
Чичарито
19
Диангана
7
Андерсон
7
Лукас
7
Лукас
7
Андерсон
20
Гюндоган
47
Фоден
47
Фоден
20
Гюндоган
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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