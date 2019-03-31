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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Уфа
ЦСКА - Уфа: обзор матча 31 марта 2019
ЦСКА
31.03.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
25'
Н. Влашич
64'
Ф. Чалов
87'
Л. Бизяк
90+3'
С. Игбун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Уфа
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
С. Игбун
Пас отдал
И. Неделчару
Замена
Я. Бийол
️️️️
Ф. Чалов
90'
+1
87'
ГОЛ! 2:1!
Л. Бизяк
Пас отдал
О. Ваньек
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Н. Влашич
84'
84'
Замена
О. Ваньек
️️️️
О. Тилль
79'
Желтая карточка
О. Тилль
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Сигурдссон
76'
72'
Замена
А. Алиев
️️️️
И. Безденежных
ГОЛ! 2:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
И. Обляков
64'
39'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
В. Кротов
26'
Желтая карточка
Б. Йокич
ГОЛ! 1:0!
Н. Влашич
Пас отдал
Ф. Чалов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПАЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
50
Бекао
78
Дивеев
14
Набабкин
42
Щенников
8
Бистрович
10
Влашич
10
Сигурдссон
10
Обляков
63
Чалов
3-3-2-1-1
31
Беленов
3
Аликин
4
Никитин
24
Неделчару
27
Живоглядов
55
Карп
5
Йокич
18
Тилль
87
Безденежных
57
Кротов
44
Игбун
63
Чалов
6
Бийол
6
Бийол
63
Чалов
10
Сигурдссон
97
Ахметов
97
Ахметов
10
Сигурдссон
10
Влашич
20
Нисимура
20
Нисимура
10
Влашич
87
Безденежных
10
Алиев
10
Алиев
87
Безденежных
18
Тилль
90
Ваньек
90
Ваньек
18
Тилль
57
Кротов
77
Бизяк
77
Бизяк
57
Кротов
Остались в запасе
ЦСКА
Уфа
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча ЦСКА - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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