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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 17 марта 2019
Локомотив
17.03.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
69'
А. Миранчук (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Краснодар
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
90'
+5
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Смолов
90'
71'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
К. Ольссон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Миранчук
69'
68'
Вторая желтая
Ш. Каборе
62'
Желтая карточка
Ш. Каборе
58'
Замена
М. Перейра
️️️️
Д. Скопинцев
58'
Замена
Вандерсон
️️️️
К. Рамирес
Замена
Б. Идову
️️️️
Б. Хеведес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЛП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Латышонок
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
94
Вандерсон
РФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
5
Хеведес
14
Чорлука
4
Кверквелия
20
Игнатьев
20
Крыховяк
6
Баринов
8
Фарфан
21
Миранчук
59
Миранчук
90
Смолов
3-3-2-1
39
Сафонов
2
Рамирес
25
Спайич
14
Мартынович
89
Стоцкий
77
Каборе
7
Скопинцев
18
Газинский
8
Ольссон
7
Классон
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
5
Хеведес
30
Идову
30
Идову
5
Хеведес
90
Смолов
24
Эдер
24
Эдер
90
Смолов
7
Скопинцев
10
Перейра
10
Перейра
7
Скопинцев
2
Рамирес
94
Вандерсон
94
Вандерсон
2
Рамирес
8
Ольссон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
8
Ольссон
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Евгений Латышонок
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Локомотив - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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