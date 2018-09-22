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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Уфа
Ростов - Уфа: обзор матча 22 сентября 2018
Ростов
22.09.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Уфа
90'
+5
Замена
Л. Бизяк
️️️️
С. Игбун
90'
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Кротов
87'
Желтая карточка
К. Карп
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Скопинцев
83'
72'
Желтая карточка
Д. Табидзе
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Б. Сигурдарсон
70'
Замена
Т. Калачев
️️️️
А. Салетрос
53'
46'
Замена
И. Безденежных
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
М. Вилюш
29'
18'
Желтая карточка
С. Игбун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
6
Антон Салетрос
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Абаев
16
Вилюш
15
Ингасон
6
Сигурдссон
7
Скопинцев
8
Гацкан
18
Паршивлюк
6
Салетрос
99
Гулиев
11
Ионов
16
Сигурдарсон
3-3-1-1-2
31
Беленов
15
Пуцко
5
Табидзе
24
Неделчару
27
Живоглядов
55
Карп
5
Йокич
18
Тилль
57
Кротов
44
Игбун
8
Сысуев
7
Скопинцев
17
Зуев
17
Зуев
7
Скопинцев
6
Салетрос
2
Калачев
2
Калачев
6
Салетрос
16
Сигурдарсон
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
16
Сигурдарсон
57
Кротов
10
Алиев
10
Алиев
57
Кротов
8
Сысуев
87
Безденежных
87
Безденежных
8
Сысуев
44
Игбун
77
Бизяк
77
Бизяк
44
Игбун
Остались в запасе
Ростов
Уфа
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Ростов - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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