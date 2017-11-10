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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Германия
Англия - Германия: обзор матча 10 ноября 2017
Англия
10.11.2017, пятница, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Германия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Германия
87'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Л. Сане
86'
Замена
С. Руди
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Д. Лингард
️️️️
Д. Варди
86'
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Ливермор
86'
73'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Т. Вернер
Замена
Р. Бертранд
️️️️
К. Триппьер
72'
Замена
К. Уокер
️️️️
Д. Роуз
71'
67'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Т. Абрахам
60'
Желтая карточка
Д. Ливермор
59'
Желтая карточка
Д. Гомес
45'
+1
Замена
Д. Гомес
️️️️
Ф. Джонс
25'
Травма
Ф. Джонс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
6
Гарри Магуайр
ОП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЛЗ
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Месут Озил
АП
19
Лерой Сане
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Англия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
21
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
17
Джек Корк
ЦП
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Марио Гетце
АП
14
Юлиан Брандт
АП
9
Сандро Вагнер
ЦФ
3-4-1-2
1
Пикфорд
16
Джонс
5
Стоунз
15
Дайер
3
Роуз
0
Ливермор
6
Магуайр
12
Триппьер
18
Лофтус-Чик
11
Варди
11
Абрахам
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
4
Гинтер
5
Хуммельс
2
Рюдигер
3
Хальстенберг
6
Киммих
21
Гюндоган
19
Сане
10
Озил
7
Дракслер
11
Вернер
12
Триппьер
21
Бертранд
21
Бертранд
12
Триппьер
16
Джонс
22
Гомес
22
Гомес
16
Джонс
3
Роуз
2
Уокер
2
Уокер
3
Роуз
0
Ливермор
17
Корк
17
Корк
0
Ливермор
11
Абрахам
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
11
Абрахам
11
Варди
7
Лингард
7
Лингард
11
Варди
7
Дракслер
23
Джан
23
Джан
7
Дракслер
21
Гюндоган
19
Руди
19
Руди
21
Гюндоган
19
Сане
14
Брандт
14
Брандт
19
Сане
11
Вернер
9
Вагнер
9
Вагнер
11
Вернер
Остались в запасе
Англия
Германия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
13
Ларс Штиндль
АП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Англия - Германия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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