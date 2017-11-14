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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Испания
Россия - Испания: обзор матча 14 ноября 2017
Россия
14.11.2017, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 3
Завершен
Испания
41'
Ф. Смолов
51'
А. Миранчук
70'
Ф. Смолов
9'
Ж. Альба
35'
С. Рамос (П)
53'
С. Рамос (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Испания
Замена
В. Игнатьев
️️️️
И. Смольников
86'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Ю. Жирков
82'
Замена
К. Рауш
️️️️
Ф. Кудряшов
75'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Кокорин
70'
68'
Желтая карточка
Витоло
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Миранчук
66'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Дзагоев
62'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Кузяев
61'
58'
Замена
Д. Сильва
️️️️
С. Бускетс
58'
Замена
Витоло
️️️️
С. Рамос
53'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Рамос
ГОЛ! 2:2!
А. Миранчук
51'
46'
Замена
А. Морено
️️️️
Ж. Альба
46'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Сусо
46'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 1:2!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Миранчук
41'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Рамос
18'
Желтая карточка
С. Бускетс
9'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Альба
Пас отдал
М. Асенсио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Начо
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
8
Сусо
ПВ
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
4
Константин Рауш
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Роман Нойштедтер
ОП
21
Александр Ерохин
АП
21
Антон Миранчук
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Испания
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
0
Альберто Морено
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Витоло
ЛВ
0
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
0
Луис Альберто
АП
21
Давид Сильва
АП
17
Яго Аспас
ЦФ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Лунев
13
Кудряшов
14
Джикия
5
Васин
19
Смольников
18
Жирков
8
Глушаков
9
Дзагоев
23
Кузяев
11
Миранчук
9
Смолов
4-1-2-2-1
1
Де Хеа
4
Начо
3
Пике
15
Рамос
18
Альба
5
Бускетс
10
Алькантара
6
Иньеста
8
Сусо
10
Асенсио
9
Родриго
18
Жирков
23
Комбаров
23
Комбаров
18
Жирков
19
Смольников
3
Игнатьев
3
Игнатьев
19
Смольников
13
Кудряшов
4
Рауш
4
Рауш
13
Кудряшов
23
Кузяев
21
Ерохин
21
Ерохин
23
Кузяев
11
Миранчук
21
Миранчук
21
Миранчук
11
Миранчук
9
Дзагоев
9
Кокорин
9
Кокорин
9
Дзагоев
18
Альба
0
Морено
0
Морено
18
Альба
6
Иньеста
0
Ильярраменди
0
Ильярраменди
6
Иньеста
5
Бускетс
21
Сильва
21
Сильва
5
Бускетс
15
Рамос
11
Витоло
11
Витоло
15
Рамос
8
Сусо
9
Кальехон
9
Кальехон
8
Сусо
Остались в запасе
Россия
Испания
1
Игорь Акинфеев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
0
Луис Альберто
АП
17
Яго Аспас
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Игорь Акинфеев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
0
Луис Альберто
АП
17
Яго Аспас
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Россия - Испания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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