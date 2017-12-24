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Ювентус - Рома

23.12.2017, Суббота, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 18 тур Ювентус - Рома
Международный кубок чемпионов 2017

30 июля, воскресенье 23:00 Рома 1:1
(4:5)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
36 тур
14 мая, воскресенье 21:45 Рома 3:1 Ювентус
17 тур
17 декабря, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Рома
2 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Рома 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
25 тур
2 марта, понедельник 23:00 Рома 1:1 Ювентус
6 тур
5 октября, воскресенье 20:00 Ювентус 3:2 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 19:45 Рома 0:1 Ювентус
18 тур
5 января, воскресенье 23:45 Ювентус 3:0 Рома
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
21 января, вторник 23:45 Рома 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
25 тур
16 февраля, суббота 23:45 Рома 1:0 Ювентус
6 тур
29 сентября, суббота 22:45 Ювентус 4:1 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
34 тур
22 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 4:0 Рома
15 тур
12 декабря, понедельник 23:45 Рома 1:1 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
24 января, вторник 23:45 Ювентус 3:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Ювентус
12 тур
13 ноября, суббота 22:45 Ювентус 1:1 Рома
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
27 января, четверг 22:45 Ювентус 0:2 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
23 января, суббота 22:45 Ювентус 1:2 Рома
2 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Рома 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
21 марта, суббота 22:30 Рома 1:4 Ювентус
10 тур
1 ноября, суббота 22:30 Ювентус 2:0 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
23 тур
16 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Рома
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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