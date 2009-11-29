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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Сатурн
ЦСКА - Сатурн: обзор матча 29 ноября 2009
ЦСКА
29.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Сатурн
34'
А. Дзагоев
58'
М. Красич
66'
П. Мамаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Сатурн
Желтая карточка
Зелао
Желтая карточка
Р. Нахушев
Замена
Э. Рахимич
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Секу
️️️️
М. Красич
Замена
И. Темников
️️️️
В. Кузьмичев
ГОЛ! 3:0!
П. Мамаев
Пас отдал
В. Березуцкий
Замена
М. Маазу
️️️️
Т. Нецид
ГОЛ! 2:0!
М. Красич
Пас отдал
Г. Щенников
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Топич
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
М. Красич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
42
Георгий Щенников
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сатурн
31
Антонин Кински
(К)
ВР
26
Зелао
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ЛП
84
Роман Воробьев
ОП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
5
Шемберас
66
Дзагоев
10
Мамаев
20
Алдонин
17
Красич
15
Нецид
4-1-4-1
31
Кински
4
Ангбва
55
Нахушев
36
Грачев
26
Зелао
84
Воробьев
28
Кузьмичев
41
Сапета
5
Каряка
5
Немов
8
Топич
66
Дзагоев
25
Рахимич
25
Рахимич
66
Дзагоев
17
Красич
26
Секу
26
Секу
17
Красич
15
Нецид
22
Маазу
22
Маазу
15
Нецид
28
Кузьмичев
11
Темников
11
Темников
28
Кузьмичев
8
Топич
10
Кириченко
10
Кириченко
8
Топич
Остались в запасе
ЦСКА
Сатурн
1
Евгений Помазан
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
17
Гильерме
ЦФ
Остались в запасе
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча ЦСКА - Сатурн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
В. Семенов (Гатчина)
Резервный судья:
В. Рогулев (Москва)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 13:45 (прямая); "Спорт" 15:55 (в записи)
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