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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 08 ноября 2009
ЦСКА
08.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
66'
С. Навас
89'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
ГОЛ! 0:2!
А. Бухаров
Пас отдал
П. Быстров
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Е. Алдонин
Замена
М. Сибайя
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
П. Быстров
ГОЛ! 0:1!
С. Навас
Пас отдал
А. Домингес
Желтая карточка
А. Березуцкий
Желтая карточка
С. Навас
Замена
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
А. Дзагоев
Желтая карточка
С. Семак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
10
Алехандро Домингес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Даниэл Карвальо
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Рубин
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
24
Березуцкий
20
Алдонин
5
Шемберас
66
Дзагоев
10
Мамаев
17
Красич
22
Маазу
4-4-2
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
3
Салуквадзе
14
Ансальди
11
Касаев
16
Нобоа
37
Семак
61
Карадениз
10
Домингес
11
Бухаров
20
Алдонин
5
Пилиев
5
Пилиев
20
Алдонин
24
Попов
24
Попов
10
Домингес
40
Сибайя
40
Сибайя
10
Домингес
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Даниэл Карвальо
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
77
Нукри Ревишвили
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
0
Петр Быстров
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Даниэл Карвальо
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
0
Петр Быстров
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча ЦСКА - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
С. Пантелеев (Тула)
Резервный судья:
А. Николаев (Москва)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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