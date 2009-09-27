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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Томь
Спартак - Томь: обзор матча 27 сентября 2009
Спартак
27.09.2009, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
5 : 0
Завершен
Томь
16'
М. Йиранек
25'
П. Яковлев
39'
Е. Филипенко
65'
Э. Низамутдинов
84'
К. Овусу-Абейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Томь
ГОЛ! 5:0!
К. Овусу-Абейе
Пас отдал
Алекс
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Э. Низамутдинов
Травма
Д. Смирнов
Травма
Э. Низамутдинов
Замена
В. Янотовский
️️️️
А. Радосавлевич
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Г. Мазнов
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
П. Яковлев
ГОЛ! 4:0!
Э. Низамутдинов
Пас отдал
Д. Бояринцев
Замена
С. Ковальчук
️️️️
Р. Сабитов
Желтая карточка
Кариока
Желтая карточка
П. Яковлев
Желтая карточка
Р. Сабитов
Замена
В. Дядюн
️️️️
В. Строев
ГОЛ! 3:0!
Е. Филипенко
Пас отдал
М. Йиранек
Желтая карточка
В. Янотовский
Травма
В. Строев
Желтая карточка
Д. Смирнов
ГОЛ! 2:0!
П. Яковлев
Пас отдал
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 1:0!
М. Йиранек
Пас отдал
Алекс
16'
Желтая карточка
М. Йиранек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Кариока
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
12
Алекс
АП
7
Денис Бояринцев
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
33
Валерий Климов
ЦП
12
Александар Радосавлевич
АП
83
Александр Харитонов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
15
Денис Киселев
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
11
Виталий Волков
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-3-2-1
35
Джанаев
34
Макеев
24
Филипенко
25
Йиранек
18
Паршивлюк
5
Кариока
34
Сабитов
7
Бояринцев
12
Алекс
91
Яковлев
81
Низамутдинов
4-4-1-1
35
Парейко
26
Строев
21
Катынсус
24
Смирнов
59
Иванов
83
Харитонов
66
Мичков
33
Климов
55
Скобляков
12
Радосавлевич
10
Мазнов
34
Сабитов
39
Ковальчук
39
Ковальчук
34
Сабитов
81
Низамутдинов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
81
Низамутдинов
91
Яковлев
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
91
Яковлев
12
Радосавлевич
4
Янотовский
4
Янотовский
12
Радосавлевич
10
Мазнов
8
Ковальчук
8
Ковальчук
10
Мазнов
26
Строев
17
Дядюн
17
Дядюн
26
Строев
Остались в запасе
Спартак
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Сергей Родионов
15
Денис Киселев
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
11
Виталий Волков
АП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
15
Денис Киселев
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
11
Виталий Волков
АП
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Спартак - Томь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая); "Спорт" 18:25 (прямая)
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