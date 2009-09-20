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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Рубин
Томь - Рубин: обзор матча 20 сентября 2009
Томь
20.09.2009, воскресенье, 11:45
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Рубин
Замена
Д. Киселев
️️️️
А. Радосавлевич
+2
Замена
В. Строев
️️️️
В. Волков
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
К. Нобоа
Замена
Г. Мазнов
️️️️
А. Дзюба
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Бухаров
Травма
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
11
Виталий Волков
АП
83
Александр Харитонов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
15
Денис Киселев
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Рубин
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-4-1-1
35
Парейко
24
Смирнов
24
Смирнов
37
Йокич
21
Катынсус
55
Скобляков
12
Радосавлевич
66
Мичков
83
Харитонов
11
Волков
22
Дзюба
4-5-1
1
Рыжиков
3
Салуквадзе
76
Шаронов
44
Навас
14
Ансальди
61
Карадениз
37
Семак
40
Сибайя
16
Нобоа
7
Рязанцев
11
Бухаров
12
Радосавлевич
15
Киселев
15
Киселев
12
Радосавлевич
11
Волков
26
Строев
26
Строев
11
Волков
22
Дзюба
10
Мазнов
10
Мазнов
22
Дзюба
11
Бухаров
11
Касаев
11
Касаев
11
Бухаров
16
Нобоа
32
Баляйкин
32
Баляйкин
16
Нобоа
61
Карадениз
99
Кабзе
99
Кабзе
61
Карадениз
Остались в запасе
Томь
Рубин
16
Алексей Поляков
ВР
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Томь - Рубин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:30 (прямая)
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