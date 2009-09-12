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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Сатурн
Рубин - Сатурн: обзор матча 12 сентября 2009
Рубин
12.09.2009, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
5 : 1
Завершен
Сатурн
6'
А. Бухаров
35'
А. Домингес (П)
38'
А. Рязанцев
45+1'
А. Рязанцев
65'
А. Бухаров
52'
М. Топич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Сатурн
Желтая карточка
Р. Нахушев
Замена
Д. Грачев
️️️️
Зелао
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Г. Карадениз
ГОЛ! 5:1!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Касаев
Замена
К. Нобоа
️️️️
С. Семак
Желтая карточка
В. Калешин
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
С. Семак
ГОЛ! 4:1!
М. Топич
Пас отдал
А. Иванов
Желтая карточка
М. Топич
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 4:0!
А. Рязанцев
Пас отдал
Г. Карадениз
+1
ГОЛ! 3:0!
А. Рязанцев
Пас отдал
Г. Карадениз
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Домингес
Желтая карточка
Зелао
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
37
Сергей Семак
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
10
Алехандро Домингес
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Алексей Игонин
(К)
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Рубин
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
76
Шаронов
17
Калешин
37
Семак
7
Рязанцев
40
Сибайя
61
Карадениз
11
Бухаров
10
Домингес
4-5-1
31
Кински
4
Ангбва
4
Игонин
26
Зелао
55
Нахушев
88
Иванов
28
Кузьмичев
10
Лоськов
5
Немов
5
Каряка
10
Кириченко
10
Домингес
11
Касаев
11
Касаев
10
Домингес
37
Семак
16
Нобоа
16
Нобоа
37
Семак
61
Карадениз
99
Кабзе
99
Кабзе
61
Карадениз
26
Зелао
36
Грачев
36
Грачев
26
Зелао
10
Лоськов
84
Воробьев
84
Воробьев
10
Лоськов
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
Остались в запасе
Рубин
Сатурн
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Остались в запасе
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Рубин - Сатурн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
И.Зарипов (Ленинградская область)
А.Лагун (Санкт-Петербург)
Делегат:
Т.Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая); "Спорт" 18:25 (прямая)
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