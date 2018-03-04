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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 04 марта 2018
Манчестер Сити
04.03.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Челси
46'
Б. Силва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Сильва
90'
+3
90'
Замена
А. Мората
️️️️
Э. Азар
Замена
Данило
️️️️
А. Зинченко
87'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
85'
82'
Замена
Эмерсон
️️️️
Педро
78'
Замена
О. Жиру
️️️️
Виллиан
57'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Желтая карточка
И. Гюндоган
47'
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
Пас отдал
Д. Сильва
46'
Желтая карточка
А. Зинченко
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
14
Ляпорт
30
Отаменди
2
Уокер
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
20
Силва
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
4
Дринкуотер
11
Мозес
4
Фабрегас
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
21
Сильва
47
Фоден
47
Фоден
21
Сильва
47
Зинченко
13
Данило
13
Данило
47
Зинченко
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
9
Педро
33
Эмерсон
33
Эмерсон
9
Педро
10
Азар
21
Мората
21
Мората
10
Азар
10
Виллиан
9
Жиру
9
Жиру
10
Виллиан
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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