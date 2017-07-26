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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Спартак-2
Авангард - Спартак-2: обзор матча 26 июля 2017
Авангард
26.07.2017, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-2
23'
Х. Аппаев
83'
А. Самсонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Спартак-2
90'
+1
Вторая желтая
К. Щербаков
Замена
А. Газданов
️️️️
И. Петров
86'
Желтая карточка
И. Петров
84'
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Самсонов
79'
Замена
С. Нимели
️️️️
И. Леонтьев
78'
Желтая карточка
А. Мамин
Замена
Р. Болов
️️️️
Х. Аппаев
76'
Желтая карточка
Д. Синяев
71'
68'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
И. Самбу
59'
Желтая карточка
И. Самбу
Замена
А. Федчук
️️️️
М. Шогенов
57'
53'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Д. Полубояринов
46'
Замена
А. Лихачев
️️️️
Ш. Шанбиев
ГОЛ! 1:0!
Х. Аппаев
23'
22'
Желтая карточка
К. Щербаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
21
Денис Войнов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
49
Идриса Самбу
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
9
Никита Имуллин
ОП
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
3-5-1-1
1
Саутин
71
Багаев
4
Дашаев
25
Концедалов
52
Нетфуллин
10
Петров
36
Гурфов
8
Шогенов
21
Войнов
17
Синяев
14
Аппаев
2-4-2-2
98
Максименко
3
Щербаков
46
Мамин
2
Шанбиев
8
Самсонов
52
Леонтьев
20
Полубояринов
15
Рассказов
19
Руденко
88
Давыдов
49
Самбу
10
Петров
17
Газданов
17
Газданов
10
Петров
8
Шогенов
10
Федчук
10
Федчук
8
Шогенов
14
Аппаев
88
Болов
88
Болов
14
Аппаев
52
Леонтьев
99
Нимели
99
Нимели
52
Леонтьев
49
Самбу
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
49
Самбу
20
Полубояринов
10
Сакала
10
Сакала
20
Полубояринов
2
Шанбиев
96
Лихачев
96
Лихачев
2
Шанбиев
Остались в запасе
Авангард
Спартак-2
44
Александр Логунов
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
57
Вадим Аверкиев
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
44
Александр Логунов
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
57
Вадим Аверкиев
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Авангард - Спартак-2
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Трудовые Резервы
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