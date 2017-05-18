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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити: обзор матча 18 мая 2017
Реал Солт-Лейк
18.05.2017, четверг, 04:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
38'
А. Русняк
51'
А. Маунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити
Замена
Санни
️️️️
А. Русняк
84'
54'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
М. Камарго
54'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Т. МакНамара
ГОЛ! 2:0!
А. Маунд
51'
45'
Желтая карточка
Т. МакНамара
ГОЛ! 1:0!
А. Русняк
38'
21'
Желтая карточка
Э. Уайт
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
21
Аарон Маунд
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЛП
5
Кайл Беккерман
ЦП
19
Люк Малхолланд
ПП
8
Жоао Плата
ЛФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
3
Этан Уайт
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ПП
15
Томас МакНамара
ЛФ
19
Мигель Камарго
РФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Реал Солт-Лейк
8
Санни
ЦП
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Джон Стерцер
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
2-3-2
18
Римандо
21
Маунд
16
Вингерт
11
Русняк
5
Беккерман
19
Малхолланд
8
Плата
14
Мовсисян
3-3-2
1
Джонсон
27
Аллен
13
Бриллант
3
Уайт
10
Моралес
4
Ринг
21
Пирло
19
Камарго
15
МакНамара
11
Русняк
8
Санни
8
Санни
11
Русняк
19
Камарго
11
Харрисон
11
Харрисон
19
Камарго
15
МакНамара
7
Вилья
7
Вилья
15
МакНамара
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити
Главный тренер
Фредди Хуарес
25
Эйрик Йохансен
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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