«Реал» оконфузился, спутав действующего футболиста с погибшим братом Жоты

«Реал» перед началом клубной ассамблеи показал ролик-некролог с известными людьми, умершими в 2025 году.

Рядом с погибшим экс-нападающим «Ливерпуля» Диогу Жотой в видео изображен форвард «Эльче» Андре Силвa.

Сотрудники «Реала» перепутали действующего футболиста с погибшим братом Жоты, которого звали точно так же.

Мадридский клуб извинился за произошедшее.

«Реал Мадрид» приносит извинения «Эльче» и его игроку Андре Силве за ошибочное включение его изображения в некролог, опубликованный в официальном видеоролике, вместо изображения Андре Силвы, брата игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты. Мы сожалеем об этом инциденте», – говорится в заявлении.