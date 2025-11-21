Аленичев – о новом тренере «Спартака»: «Его бросили в открытый огонь»

Дмитрий Аленичев пожелал удачи исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Вадиму Романову.

– «Спартаку» предстоит провести ключевой отрезок. Матчи с ЦСКА, «Балтикой» и московским «Динамо» должны показать, включится команда в чемпионскую гонку или нет?

– Романову будет непросто. Можно сказать, что его бросили в открытый огонь. Он тренировал молодежку «Спартака», потом помогал Станковичу в первой команде, знает футболистов, но руководить коллективом в таких играх как с ЦСКА – это испытание для молодого специалиста.

Конечно, я желаю ему удачи в работе. Посмотрим, каким будет новый выбор руководства «Спартака».