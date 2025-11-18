Введите ваш ник на сайте
Реакция Челестини на увольнение Станковича из «Спартака»

Сегодня, 12:52

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на увольнение Деяна Станковича из «Спартака».

  • «Спартак» отправил в отставку Станковича 11 ноября. Команду временно возглавил Вадим Романов.
  • ЦСКА и «Спартак» сыграют в 16-м туре РПЛ.

«Мы очень хорошо знаем «Спартак», всe время может что-то меняться. Ничего не меняется для нас. Не думаю, что поменяется игровой стиль. Мы будем готовимся в обычном режиме и думаем о том, что делать в этом матче. Будет отличный футбол.

Игроки будут пытаться доминировать. «Спартак» – хорошая команда, им необходимо побеждать. Не думаю, что новый тренер что-то поменяет. Мы будем концентрироваться на том, что нам надо делать в матче», – сказал Челестини.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Станкович Деян Челестини Фабио
