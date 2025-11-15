Израильского футболиста дисквалифицировали на 99 лет

Футболист молодeжной команды «Йермиягу Холон», которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Израиля, получил дисквалификацию на 99 лет.

Причина – избиение соперника в подтрибунном помещении после матча, попавшее на камеры наблюдения. Имя-фамилия провинившегося не обнародованы. Известно, что ему 17 лет.

Соответственно, вернуться на поле дисквалифицированный сможет только в 116 лет.

Клуб провинившегося получил штраф в 700 евро. Он условно лишен трех очков с испытательным сроком в год.