Раскрыто имя футболиста АПЛ, которому агент угрожал пистолетом

В начале этой недели появилась информация о правонарушении, связанном с неназванным игроком АПЛ.

Якобы 6 сентября футболисту угрожали пистолетом на севере Лондона. В связи с этим был задержан 31-летний агент, которого подозревают в угрозах огнестрельным оружием и шантаже.

Сегодня стало известно, что пострадавшим стал защитник «Тоттенхэма» Ийенома Удогие. Клуб опубликовал заявление.

«Мы поддерживаем Удогие и будем продолжать это делать. Поскольку дело рассматривается в правовой плоскости, мы не можем давать дополнительные комментарии», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».