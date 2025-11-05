Раскрыто имя футболиста АПЛ, которому агент угрожал пистолетом

В начале этой недели появилась информация о правонарушении, связанном с неназванным игроком АПЛ.
Якобы 6 сентября футболисту угрожали пистолетом на севере Лондона. В связи с этим был задержан 31-летний агент, которого подозревают в угрозах огнестрельным оружием и шантаже.
Сегодня стало известно, что пострадавшим стал защитник «Тоттенхэма» Ийенома Удогие. Клуб опубликовал заявление.
«Мы поддерживаем Удогие и будем продолжать это делать. Поскольку дело рассматривается в правовой плоскости, мы не можем давать дополнительные комментарии», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».
- 22-летний Удогие в АПЛ с 2023 года.
- Его статистика в «Тоттенхэме»: 76 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
- Рыночная стоимость итальянского левого защитника – 40 млн евро.
Источник: BBC