  • Главная
  • Новости
  «Барса» опасается, что проблемы Ямаля с пахом могут быть хроническими

«Барса» опасается, что проблемы Ямаля с пахом могут быть хроническими

Вчера, 13:45

«Барселона» обеспокоена постоянными проблемами с пахом у нападающего Ламина Ямаля.

В клубе опасаются, что травма может быть хронической. Аналогичные затруднения были на старте карьеры у Лионеля Месси, но ему удалось избежать хронической стадии.

  • Ямаль травмировал пах в сентябре, пропустив несколько матчей. Позднее проблема вернулась.
  • 18-летний Ямаль в этом сезоне провел за «Барселону» 8 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
  • Ламин – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).

Источник: The Sun
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
18+
