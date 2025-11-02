«Барса» опасается, что проблемы Ямаля с пахом могут быть хроническими

«Барселона» обеспокоена постоянными проблемами с пахом у нападающего Ламина Ямаля.
В клубе опасаются, что травма может быть хронической. Аналогичные затруднения были на старте карьеры у Лионеля Месси, но ему удалось избежать хронической стадии.
- Ямаль травмировал пах в сентябре, пропустив несколько матчей. Позднее проблема вернулась.
- 18-летний Ямаль в этом сезоне провел за «Барселону» 8 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
- Ламин – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
Источник: The Sun