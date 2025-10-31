Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челестини прокомментировал редчайшую травму Мойзеса

Вчера, 23:22
3

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о травме своего защитника Мойзеса.

  • Бразилец травмировался перед стартовым свистком матча против «Пари НН».
  • Вместо Мойзеса на поле экстренно вышел Артем Бандикян.
  • У игрока повреждение икроножной мышцы.

– Как ситуация с Мойзесом повлияла на игру и было ли что‑то подобное?

– Много раз на разминке что‑то происходило, но чтобы игрок вышел на поле и не сыграл, – такого не было. Он почувствовал что‑то в икроножной мышце, такое иногда случается.

Еще по теме:
ЦСКА заменил игрока перед стартовым свистком матча с «Пари НН» 3
Мойзес жестко поиздевался над Рассказовым во время матча: «Так выглядит секс на футбольном поле» 6
Акинфеев выбрал лучшего игрока матча ЦСКА – «Крылья Советов» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Мойзес Челестини Фабио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761943698
Чего-то после переподписания контракта Мойзес стал травмоподверженным.
Ответить
brаtskij
1761973031
Здоровья и быстрого возвращения в строй лучшему защитнику. Без тебя как без рук.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Радимовым и Широковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
2
Несколько игроков основы «Локомотива» пропустят матч с «Зенитом»
15:03
Юран вернулся в Москву после ухода из «Серикспора»
14:46
Тренер клуба РПЛ отреагировал на информацию об отставке
14:17
Круговой – о попытке похищения Мостового: «Как он рванул! Только пятки сверкали!»
14:04
2
ФотоГоловин расстался с девушкой
13:35
11
Сычев оценил шансы «Спартака» в матче с «Краснодаром»
12:35
1
Ташуев объяснил, за счет чего «Локомотив» может победить «Зенит»
12:20
1
Капелло отказался возглавить «Спартак»
11:34
5
Легенда сборной Чили не приедет на матч с Россией
11:11
1
Все новости
Все новости
Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
14:29
2
Ташуев: «Все тренеры готовы возглавить «Спартак»
13:56
2
Гасилин заявил, что Спаллетти может позвать Батракова в «Ювентус»
13:40
Глеб объяснил, почему «Зениту» стало сложнее бороться за титул в РПЛ
13:25
1
Семин объяснил, почему не будет называть кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
13:15
Сычев оценил шансы «Спартака» в матче с «Краснодаром»
12:35
1
Ташуев объяснил, за счет чего «Локомотив» может победить «Зенит»
12:20
1
Черышев высказался о продолжении карьеры
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:45
Где смотреть матч «Балтика» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:43
Где смотреть матч «Оренбург» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:40
Капелло отказался возглавить «Спартак»
11:34
5
Шпилевский объяснил, почему в ворота «Пари НН» часто назначают пенальти
11:22
1
Круговой отреагировали на слова Челестини о том, что ЦСКА находится на пределе
10:49
2
Стало известно, почему у РПЛ не получилось серьезно улучшить сумму контракта с «Матч ТВ»
09:54
Шнякин посмеялся над критикой в адрес комментаторов «Матч ТВ»
09:27
15
Экс-гендиректор «Спартака» сказал, когда клубу нужно принимать решение по Станковичу
09:16
4
Григорян раскритиковал высказывания Шпилевского: «Я вижу пустые глаза у игроков»
09:12
2
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
08:58
Сенников объяснил, почему «Спартак» может преподнести сюрприз в игре с «Краснодаром»
08:49
3
Челестини рассказал о состоянии травмированного Акинфеева
08:32
Ташуев назвал двух влиятельных тренеров России и не включил Карпина в их число
08:15
1
Шпилевский унизил журналистов после поражения от ЦСКА
00:10
9
Черданцев определил принципиальную разницу между Батраковым и Захаряном
Вчера, 23:32
3
Челестини прокомментировал редчайшую травму Мойзеса
Вчера, 23:22
3
Подробности отказа Станковича сборной Сербии
Вчера, 23:06
«Накопали что-то интересное»: Рабинер – о внезапном окончании карьеры судьи Мешкова
Вчера, 22:41
11
Шпилевский ответил на резкие слова Быстрова в свой адрес
Вчера, 22:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 