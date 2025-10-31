Челестини прокомментировал редчайшую травму Мойзеса

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о травме своего защитника Мойзеса.
- Бразилец травмировался перед стартовым свистком матча против «Пари НН».
- Вместо Мойзеса на поле экстренно вышел Артем Бандикян.
- У игрока повреждение икроножной мышцы.
– Как ситуация с Мойзесом повлияла на игру и было ли что‑то подобное?
– Много раз на разминке что‑то происходило, но чтобы игрок вышел на поле и не сыграл, – такого не было. Он почувствовал что‑то в икроножной мышце, такое иногда случается.
Источник: «Матч ТВ»