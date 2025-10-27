Быстров пошутил о попытке похищения зенитовца Мостового

Владимир Быстров с юмором прокомментировал инцидент с вингером «Зенита» Андреем Мостовым.

Футболиста пытались похитить 23 октября, но он смог дать отпор.

Через 2 дня эти же подозреваемые похитили другого мужчину с целью вымогательства денег.

Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

«Хотели куш сорвать. Перед матчем с «Динамо». Может быть, это Валерий Георгиевич [Карпин] где-то… (смеется).

План не удался – выхожу в пять защитников от обороны (смеется)», – пошутил Быстров.