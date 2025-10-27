Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров пошутил о попытке похищения зенитовца Мостового

Вчера, 23:59
1

Владимир Быстров с юмором прокомментировал инцидент с вингером «Зенита» Андреем Мостовым.

  • Футболиста пытались похитить 23 октября, но он смог дать отпор.
  • Через 2 дня эти же подозреваемые похитили другого мужчину с целью вымогательства денег.
  • Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.
  • Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

«Хотели куш сорвать. Перед матчем с «Динамо». Может быть, это Валерий Георгиевич [Карпин] где-то… (смеется).

План не удался – выхожу в пять защитников от обороны (смеется)», – пошутил Быстров.

Еще по теме:
Лещук ответил на критику Быстрова 1
Быстров назвал лучшего нападающего России 4
Быстров – про Соболева: «Саша, иди ты..» 6
Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Быстров Владимир Мостовой Андрей Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фердя
1761599960
И что здесь смешного? Быстров - ты больной!
Ответить
Главные новости
Мостового пытались похитить, расширенный состав сборной России, «Ювентус» уволил тренера и другие новости
01:37
Мбаппе повторил достижение Роналду и Роналдиньо
01:23
Стало известно, какое наказание грозит похитителям Мостового
00:58
Дзюба вошел в тройку лучших игроков РПЛ по числу матчей
00:32
1
Быстров пошутил о попытке похищения зенитовца Мостового
Вчера, 23:59
1
«Ювентус» выбирает между двумя экс-тренерами «Зенита»
Вчера, 23:51
Губерниев дал прогноз на будущее Карпина в «Динамо»
Вчера, 23:43
3
Юран продолжает работу в «Серике»: подробности
Вчера, 23:35
Азербайджан хочет заиграть за сборную таланта из «Динамо»
Вчера, 23:23
2
Гурцкая раскрыл, почему Альбу уволят из «Ростова»
Вчера, 22:48
Все новости
Все новости
Радимов оценил перспективы вратаря «Динамо» Расулова
01:11
Гусев рассказал о происхождении своей знаменитой фразы «Берегите себя»
00:41
Генсек РФС: «УЕФА и ФИФА сами себя загнали в ловушку»
00:24
Игроков «Сочи» припугнули маршруткой перед матчем с «Ахматом»
00:12
Губерниев дал прогноз на будущее Карпина в «Динамо»
Вчера, 23:43
3
Азербайджан хочет заиграть за сборную таланта из «Динамо»
Вчера, 23:23
2
Осинькин прокомментировал победу «Сочи» над «Ахматом»
Вчера, 22:56
Гурцкая раскрыл, почему Альбу уволят из «Ростова»
Вчера, 22:48
Черчесов объяснил поражение «Ахмата» от «Сочи»
Вчера, 22:40
Стала известна позиция Лички по возвращению в РПЛ
Вчера, 22:31
3
Футболисты «Ахмата» и «Сочи» едва не подрались в конце матча
Вчера, 22:10
Кержаков недоволен Соболевым: «Что-то не в порядке»
Вчера, 21:57
8
РПЛ. «Ахмат» дома проиграл «Сочи» – 2:4!
Вчера, 21:33
19
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:27
Гусев раскритиковал современных комментаторов: «Маленькие пуритане боятся слова «кончать» и «очко»
Вчера, 21:18
3
Селюк жестко прошелся по Карпину: «Ловить нечего»
Вчера, 21:09
1
В РФС прояснили ситуацию с заявкой на проведение Евро-2032
Вчера, 21:00
2
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
Вчера, 20:52
В ЦСКА определились с бюджетом на нового форварда
Вчера, 20:32
3
Гурцкая – о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки»
Вчера, 20:16
1
СпецпроектКто играл с Акинфеевым и Лоськовым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
Вчера, 20:04
2
Суд избрал меру пресечения для похитителей Мостового
Вчера, 20:00
3
Гусев: «Падение СССР я горячо приветствовал, Горбачев – мой герой»
Вчера, 19:40
59
Капитан «Зенита» пропустит остаток года
Вчера, 19:30
5
Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака»: «Это специально делается»
Вчера, 19:19
9
Вратарь «Динамо» извинился перед зенитовцем Гонду
Вчера, 18:47
6
Пятый задержанный за попытку похищения Мостового объяснил свой поступок
Вчера, 18:18
10
В ЦСКА прокомментировали слухи об уходе Алеррандро
Вчера, 17:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 