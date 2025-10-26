Спартаковец Литвинов недоволен работой Хаби Алонсо в «Реале»: «Все ожидали большего»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил работу Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала».

– А что скажешь о первых месяцах Хаби Алонсо в твоем любимом «Реале»?

– Пока трудно оценивать. Все ожидали большего на фоне успеха, которого тренер добился с «Байером».

Думаю, надо подождать зимы. Алонсо определится с оптимальным составом, пройдет трансферное окно.