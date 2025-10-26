Спартаковец Литвинов недоволен работой Хаби Алонсо в «Реале»: «Все ожидали большего»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил работу Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала».
– А что скажешь о первых месяцах Хаби Алонсо в твоем любимом «Реале»?
– Пока трудно оценивать. Все ожидали большего на фоне успеха, которого тренер добился с «Байером».
Думаю, надо подождать зимы. Алонсо определится с оптимальным составом, пройдет трансферное окно.
- «Реал» лидирует в Примере, выиграв 8 из 9 матчей. Единственное поражение – от «Атлетико» (2:5).
- В Лиге чемпионов мадридцы набрали максимально возможные 9 очков, победив «Марсель» (2:1), «Кайрат» (5:0) и «Ювентус» (1:0).
- Следующий соперник – «Барселона» (26 октября, 18:15 мск). «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию Эль Класико.
Источник: сайт «Спартака»