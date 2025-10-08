Стало известно, почему у Мбаппе нет девушки

Файза Ламари, мать нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, раскрыла подробности личной жизни своего сына.

«Он комфортнее чувствует себя на поле, чем за его пределами. Вне поля у Килиана нет личной жизни, но он сам сделал этот выбор.

В прошлом году у нас произошел разговор, когда дела шли не слишком хорошо. Я спросила, не хочет ли он завести девушку. Килиан ответил: «Ты можешь представить женщину в таком бардаке?» – рассказала Ламари.