Назван первый игрок-миллиардер в истории футбола

Сегодня, 12:08

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории футбола. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Важнейшим для роста доходов португальского футболиста стал переход в саудовский клуб. Подписание контракта с «Аль-Насром» принесло Роналду около 200 миллионов долларов в год в виде необлагаемой налогом зарплаты и бонусов, а также дополнительных льгот, включая подписной бонус в размере 30 миллионов долларов. При этом за период с 2002 по 2022 год Роналду заработал более 550 миллионов долларов.

Еще одним важным источником дохода португальца стали спонсорские контракты. По десятилетнему контракту с Nike он получает почти 18 миллионов долларов в год, а сотрудничество с Armani и Castrol увеличило его состояние более чем на 175 миллионов долларов.

Также Роналду владеет несколькими роскошными объектами недвижимости, которые приносят ему доход. Кроме того, под его личным брендом CR7 работают отели и тренажерные залы, он также присутствует в мире моды.

Сообщается, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заработал за карьеру более 600 миллионов долларов до вычета налогов, включая 20 миллионов долларов гарантированной годовой зарплаты с 2023 года. Во время карьеры в Европе доходы португальца и аргентинца были сопоставимы.

  • 40-летний Роналду в этом сезоне провел за «Аль-Наср» 6 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
  • Срок его контракта с саудовским клубом рассчитан до середины 2027 года.

Источник: Bloomberg
