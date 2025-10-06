Динамовец Лунев – о старте сезона: «Все идет не так, много ошибок»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев оценил старт сезона.

– Как оцените результат по итогам 11 туров? Эксперты, медиа ожидали много большего, чем восьмое место.

– Все ждали большего. Но если сравнивать начало сезона и то, что сейчас – есть положительные моменты, как команда перестраивается. Немного нужно времени. Терпение и труд все перетрут.

– Как оцените свою игру в первой трети сезона?

– Скажу так – это, наверное, один из провальных моих сезонов. Достаточно много помарок, ошибок. Все идет не так, как хотелось бы.