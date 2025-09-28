Введите ваш ник на сайте
  • Хави может получить первое назначение после увольнения из «Барселоны»

Хави может получить первое назначение после увольнения из «Барселоны»

Сегодня, 17:59

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави претендует на место главного тренера «Аль-Иттихада». Переговоры специалиста с саудовским клубом продолжаются. Команда из Джидды рассматривает и других кандидатов, помимо испанца.

Ранее «Аль-Иттихад» уволил с поста главного тренера Лорана Блана.

  • В прошлом сезоне команда стала чемпионом Саудовской Аравии, а в этом занимает 3-е место в лиге с 9 очками после 4 матчей.
  • 45-летний Хави тренировал катарский «Аль-Садд» в 2019–2021 годах и «Барселону» в 2021–2024 годах.

Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Блан Лоран Хави
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
