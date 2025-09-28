Хави может получить первое назначение после увольнения из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави претендует на место главного тренера «Аль-Иттихада». Переговоры специалиста с саудовским клубом продолжаются. Команда из Джидды рассматривает и других кандидатов, помимо испанца.

Ранее «Аль-Иттихад» уволил с поста главного тренера Лорана Блана.