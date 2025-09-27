Аморим прокомментировал поражение «МЮ» от «Брентфорда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги гостевого матча с «Брентфордом» (1:3) в 6-м туре АПЛ.

«Конечно, мы хотим побеждать. Мы не контролировали игру. Мы играли в футбол «Брентфорда». Первые мячи, вторые мячи, стандарты. Все решающие моменты были против нас. Тяжело снова проигрывать, но нам нужно думать о следующем матче.

Первый гол был забит после длинной передачи. Мы работали над этим на неделе, как и над стандартными положениями. Мы знали, что будут длинные пасы. Нам нужно играть лучше.

Мы не играли в свой футбол. Мы контролировали игру лишь в некоторые моменты. Но в целом все было примерно одинаково. Нам нужно играть в свой футбол, а не в футбол соперника, однако в этом они были сильнее.

Проигрывать в «Манчестер Юнайтед» всегда одинаково, это очень обидно. Нам нужно думать о следующем поединке», – сказал Аморим.