Угальде назвал клуб своей мечты – это не «Спартак»

Сегодня, 11:10
4

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде назвал клуб, за который мечтает играть.

– Какой чемпионат больше всего подошел бы тебе? Абаскаль сказал, что ты хочешь перейти в «Атлетико»?

– Конечно, у каждого есть мечты.

Однажды я хотел бы поиграть в Испании, в «Атлетико», но сейчас я полностью сконцентрирован на «Спартаке» и выкладываюсь на максимум.

  • Летом Угальде не отпустили в «Фейеноорд».
  • В новом сезоне у форварда 1 гол в 10 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Угальде заявил, что агрессивное поведение Станковича помогает «Спартаку» 3
Угальде высказался о потенциальном чемпионстве «Спартака» в этом сезоне
Угальде объяснил, почему не покинул «Спартак» летом 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Атлетико Угальде Манфред
NewLife
1758443812
Как всегда заголовок не соответствует тексту, что указывает на низкую квалификацию и ангажированность редакции.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1758446004
Мечты Атлетико, реальность глухой середняк, стремящийся в пердив. Гыгыгы
Ответить
Desma
1758448964
Надо было написать это не Факел или на худой конец - Чайка.
Ответить
