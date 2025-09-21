Угальде назвал клуб своей мечты – это не «Спартак»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде назвал клуб, за который мечтает играть.

– Какой чемпионат больше всего подошел бы тебе? Абаскаль сказал, что ты хочешь перейти в «Атлетико»?

– Конечно, у каждого есть мечты.

Однажды я хотел бы поиграть в Испании, в «Атлетико», но сейчас я полностью сконцентрирован на «Спартаке» и выкладываюсь на максимум.