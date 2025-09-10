Егоров сравнил Россию и США: «Мы – дивный сад по сравнению с ними, вы не понимаете»

Президент «БроукБойз», спортивный журналист Дмитрий Егоров сравнил Россию и США в плане безопасности.

«Ни одного дня в США я не чувствовал себя в безопасности. На улицах Нью-Йорка, Вашингтона, Майами, Сан-Франциско, в метро, в автобусе, на улице – нигде мне не было спокойно, везде я ждал подвоха и старался соблюдать технику безопасности.

Россия – дивный сад по сравнению с США, вы не понимаете. Жаль только, что мы этого не понимаем и продолжаем в своем саду гадить, к на авансцену в последнее время опять выходить коты Базилио и лисы Алисы, которые мимикрировали под новую повестку и делают деньги», – написал Егоров.