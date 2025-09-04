Введите ваш ник на сайте
Гинер с юмором отреагировал на ужесточение лимита

Сегодня, 18:32
3

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал скорое ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Вы Михаилу Дегтяреву задайте вопрос, пускай объясняет, почему он так считает.

Мы сейчас книжки готовим, чтобы ребята читали. Сейчас будем в футбол играть, кто больше стихов расскажет», – сказал Гинер.

  • Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
  • Он отметил, что во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит: «В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран – не членов Евросоюза, из которых не более 3 в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев и не более 2 игроков из стран – не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены 5 легионеров».
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • В РПЛ сейчас пауза на матчи сборных.

Источник: телеграм-канал Ксении Собчак
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (3)
Боцман59rus
1757000249
_ когда смеяться?
Snek
1757001024
Причём тут лимиты в других странах? У нас большинство клубов государственные и поэтому все эти лимиты, именно в нашем случае превращаются в торговлю паспортистами за баснословные деньги, государственные деньги, большая часть из которых банально пилится. Это вообще никому не очевидно там?
ivany4
1757005428
Долго думал, - где смеяться. Попом понял, - Гинер с юмором отреагировал на ужесточение лимита в телеграм-канале Ксении Собчак. Они сошлись вода и пламень.))
