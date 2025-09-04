Гинер с юмором отреагировал на ужесточение лимита

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал скорое ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Вы Михаилу Дегтяреву задайте вопрос, пускай объясняет, почему он так считает.

Мы сейчас книжки готовим, чтобы ребята читали. Сейчас будем в футбол играть, кто больше стихов расскажет», – сказал Гинер.