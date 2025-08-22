Введите ваш ник на сайте
Мнение Быстрова о штрафах из-за кричалки про «Зенит»

Вчера, 12:57
33

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался о наказаниях, которые выносят органы управления российским футболом.

– Как относитесь к тому, что РФС штрафует клубы за заряд «Зенит» – позор российского футбола»?

– Вообще все равно. Я тоже высказывался про КДК и другие органы. Ни одного адекватного решения и объяснения от них нельзя добиться. Если нужно сделать что-то серьезное – они прикрываются регламентом. Если регламент не устраивает – они его переписывают, делают поправки. Вот и все.

Какой смысл о чем-то говорить? Сами себе хозяева. Позорно то, что стыковые матчи в этом году можно было не играть. Зачем, если часть команд неспортивным образом зашла в премьер-лигу, кто-то обанкротился, а кто-то не мог выйти в РПЛ из-за стадиона? Вот это – чистый позор. И ни один человек [в футбольном союзе] за это не пострадал, все остались на своих местах. Как будто все так и должно быть.

Даже элементарные вещи, что в стыках должны играть четыре одинаково мотивированные на выход в премьер-лигу команды, не соблюдались.

  • КДК считает кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оскорбительной и штрафует клубы за ее использование зрителями во время матчей.
  • Впервые ее использовали болельщики «Факела» 6 мая прошлого года.

ilich55
1755857047
Соглашусь с Вовкой на все СТО! Без заряда очевидно кто позор российского футбола.
Ответить
VVM1964
1755859227
"Если нужно сделать что-то серьезное – они прикрываются регламентом. Если регламент не устраивает – они его переписывают, делают поправки." - что-то это мне напоминает, про то когда регламент не устраивает, то ЧТО-ТО ТАМ ПЕРЕПИСЫВАЮТ !... И вот про "Ни одного адекватного решения и объяснения от них нельзя добиться" - это прям туда же !...
Ответить
subbotaspartak
1755861502
Заложить в бюджет клубов расходы на кричалку, пока лет на 10.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1755865252
даже этот дурачок и тот справедливо считает, что бом.жарня - это позор... как и карманное их кдк
Ответить
Чилим.
1755865983
Быстров прав: КДК и другие органы- позор российского футбола
Ответить
Cleaner
1755866128
Быстров, не переводи стрелки! Зенит – ПОЗОР российского футбола. Вот о чем тебя спросили!
Ответить
NewLife
1755866183
Жги, Вофка !
Ответить
Cleaner
1755866291
Кричалку можно сократить до ЗЕНИТ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Интерес
1755866867
На некоторых,типа Медведева, это действует,как веселящий газ.
Ответить
Anton1969
1755867045
Всё правильно сказал, всё как есть!!! РФС продажная организация!!!
Ответить
