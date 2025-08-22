Мнение Быстрова о штрафах из-за кричалки про «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался о наказаниях, которые выносят органы управления российским футболом.

– Как относитесь к тому, что РФС штрафует клубы за заряд «Зенит» – позор российского футбола»?

– Вообще все равно. Я тоже высказывался про КДК и другие органы. Ни одного адекватного решения и объяснения от них нельзя добиться. Если нужно сделать что-то серьезное – они прикрываются регламентом. Если регламент не устраивает – они его переписывают, делают поправки. Вот и все.

Какой смысл о чем-то говорить? Сами себе хозяева. Позорно то, что стыковые матчи в этом году можно было не играть. Зачем, если часть команд неспортивным образом зашла в премьер-лигу, кто-то обанкротился, а кто-то не мог выйти в РПЛ из-за стадиона? Вот это – чистый позор. И ни один человек [в футбольном союзе] за это не пострадал, все остались на своих местах. Как будто все так и должно быть.

Даже элементарные вещи, что в стыках должны играть четыре одинаково мотивированные на выход в премьер-лигу команды, не соблюдались.