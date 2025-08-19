Кавазашвили высказался о ситуации с Луневым, использовавшим снюс

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с вратарем «Динамо» Андреем Луневым, возникшей в ходе игры 5-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3). В трансляцию попал кадр, на котором видно, что находившийся на трибуне игрок бело-голубых положил под губу, предположительно, жевательный табак.

– Откуда все взяли, что это был жевательный табак, снюс? Возможно это жвачка обычная. Человек находится в запасе, сидит на трибуне, может по-разному успокаивать нервы. Некоторые сосут конфеты, кто-то жует жвачки, некоторые курят, но этого же нельзя на стадионе делать.

Может, Лунев привык к снюсу за границей, кто знает. Призываю меньше обсуждать это, чтобы не давить на психику Андрея. Он же не стоял на воротах в кепке с «Беломорканалом».

– В ваше время же многие курили и ничего критичного не было?

– Да, почти все курили раньше. Потому что футболистами становились дети заводчан, все курили смолоду. Все-таки время послевоенное, непростое, дети росли бесконтрольно, а у многих еще и близкие погибли. Росли все на улице, вели себя вольготно, а удивить остальных можно было только сигаретами и блатовством. Но поэтому и успеха добивались, улица научила самостоятельности мышления.