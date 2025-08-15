Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Адиев рассказал об обещании Садыгова выплатить долг «Химок»

Адиев рассказал об обещании Садыгова выплатить долг «Химок»

Сегодня, 10:05

Главный тренер «Крылев Советов» Магомед Адиев считает, что бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов выплатит ему долг за работу в клубе.

– Вопрос финансовый с вами закрылся в «Химках»?

– Думаю, закроется. Мы разговаривали [с Туфаном Садыговым]. Он говорит: «Магомед, тренерский штаб свою работу всю выполнил, я вам благодарен, я вам закрою». Я знаю, что раз так он говорит, он все сделает.

– Самый главный урок, который вы вынесли из «Химок»?

– В коллективе была большая трудность. Я считал, что там нет дисциплины и надо начинать ее налаживать. Опять же, ты идешь по наитию, ты должен чувствовать эти моменты.

Я посчитал, что если я сейчас начну налаживать дисциплину, то даже вот этот тонкий механизм, который там есть, может сломаться. Поэтому моим решением было оставить эту немного хаотичность, как‑то ее легко возглавить. И повести ее. Вот, наверное, в этом самый главный урок.

  • «Химки» из-за долгов не получили лицензию на выступления в РПЛ в сезоне-2025/26. Клуб объявил, что приостанавливает свою деятельность.
  • Адиев был главным тренером «Химок» с середины апреля до начала июня.
  • Туфан Садыгов летом стал владельцем турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Химки Адиев Магомед
