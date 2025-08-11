Быстров – о потолке зарплат в РПЛ: «Все знают, как его обходить»

Владимир Быстров скептически высказался об идее ввести потолок зарплат в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что потолок зарплат по примеру КХЛ может быть ориентиром для российского футбола.

Ограничение по зарплатам может быть введено вместе с ужесточением лимита на легионеров со следующего сезона.

«Чтобы это сделать, нужно сначала головой подумать. Не должно быть так, что его утвердили, а только потом задумались.

Честно говоря, не понимаю, как можно это применить в нашем футболе. Как может быть один потолок и для «Зенита», и для «Пари НН»?

Лучше бы деньги в свои академии вложили, чтобы не воровать друг у друга воспитанников. Другого выхода я не вижу. Если такие, как Батраков, будут в каждой команде, то их не нужно будет условиями и деньгами переманивать. В этом случае все у нас будет в порядке.

А что касается потолка, то в наших реалиях все знают, как его обходить. В КХЛ же так и делают», – заявил Быстров.