Газзаев проанализировал неудачи «Спартака»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о выступлениях «Спартака».

«Спартаку» не хватает стабильности, стабильности состава. У команды хорошие игроки, исполнители, но каждому надо определить тактические действия. Тогда будет результат.

«Спартак» – разочарование. Это команда с большими историями и традициями. Но нет стабильности, а отсюда – качества игры и результативности.

Угальде за первый этап забил 16 голов, а потом потерял уверенность, когда купили Гарсию, а Манфреда посадили на скамейку. В средней линии нет креативных игроков, за исключением Барко. В атаке что-то пытаются сделать, но ничего не получается.

Все надеются, что «Спартак» выстрелит. Но всe зависит от стабильности состава и тактики. Не лучший метод постоянно что-то менять для достижения цели», – сказал Газзаев.