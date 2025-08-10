Введите ваш ник на сайте
Газзаев проанализировал неудачи «Спартака»

Сегодня, 13:34
2

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о выступлениях «Спартака».

«Спартаку» не хватает стабильности, стабильности состава. У команды хорошие игроки, исполнители, но каждому надо определить тактические действия. Тогда будет результат.

«Спартак» – разочарование. Это команда с большими историями и традициями. Но нет стабильности, а отсюда – качества игры и результативности.

Угальде за первый этап забил 16 голов, а потом потерял уверенность, когда купили Гарсию, а Манфреда посадили на скамейку. В средней линии нет креативных игроков, за исключением Барко. В атаке что-то пытаются сделать, но ничего не получается.

Все надеются, что «Спартак» выстрелит. Но всe зависит от стабильности состава и тактики. Не лучший метод постоянно что-то менять для достижения цели», – сказал Газзаев.

  • «Спартак» сейчас занимает 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 матчей.
  • В прошлом сезоне красно-белые финишировали 4-ми.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1754823598
Спартаку, нужно туалетную бумагу с ромбиком выпустить, с фотографиями футболистов. Народ должен знать героев в лицо! :)))
Ответить
Красногвардейчик
1754823953
«Спартаку» не хватает стабильности, стабильности состава. ======================= Георгич, а может действительно нормального тренера нашим заклятым не хватает? А то последнее время у них кто угодно...попрыгунчики, истерички, скандалисты, обнимальщики
Ответить
